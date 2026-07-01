 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Hitzewelle bringt Bayerns größte Vogelstation ans Limit

Folgen der Hitze Hitzewelle bringt Bayerns größte Vogelstation ans Limit

Die Hitzewelle zwingt Bayerns größte Vogelstation zum Aufnahmestopp. Warum jetzt auch Privatleute gefordert sind, und welche Arten besonders betroffen sind.

Folgen der Hitze: Hitzewelle bringt Bayerns größte Vogelstation ans Limit
1
Junge Mauersegler brauchen bei Hitze Hilfe. (Archivbild) Foto: Katrin Mädler/dpa-Zentralbild/dpa

Regenstauf (dpa/lby) - Die tagelange Gluthitze hat für Bayerns größte Vogelauffangstation in Regenstauf in der Oberpfalz dramatische Folgen: einen Aufnahmestopp, zum ersten Mal in der gut 30-jährigen Geschichte des Hauses. Auch anderen Auffangeinrichtungen im Freistaat gehe es derzeit so. "Wir sind am Rande unserer Kapazitäten. Wir füttern ununterbrochen. Es geht nicht mehr", sagte der fachliche Leiter der Vogelauffangstation in Regenstauf, Ferdinand Baer. So seien zuletzt derart viele hilfsbedürftige Vögel angekommen, dass man die Notbremse habe ziehen müssen, damit alle optimal versorgt werden können. 

Nach der Werbung weiterlesen

Unter der großen Hitze leiden laut dem Naturschutzverband LBV vor allem Arten, die an oder in Gebäuden leben wie Mauersegler, Haussperlinge, Mehlschwalben und Fledermäuse. Deren Quartiere etwa unter Dachvorsprüngen und in Spalten können sich schnell erhitzen - eine tödliche Falle für Jungtiere und Jungvögel, die sie nicht selbstständig verlassen können.

Sprung ins Freie ist Sprung ins Ungewisse

"Viele Jungvögel retten sich durch einen Sprung ins Freie. Doch sobald sie am Boden liegen, werden sie von den Altvögeln in der Regel nicht mehr versorgt und sind dringend auf Hilfe angewiesen", erklärte Baer.

Daher sei nun die Bevölkerung gefragt. Wer einen hilfsbedürftigen Jungvogel finde, solle ihn möglichst zunächst selbst versorgen. Normalerweise rät der LBV bei diesen Arten, die Tiere schnell in fachkundige Hände oder eine Auffangstation zu bringen - denn das Aufpäppeln von Mauerseglern und Schwalben ist anspruchsvoll und fehleranfällig. Tipps und weitere Informationen gibt es unter: www.wildvogelhilfe.org.