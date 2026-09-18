Folge wachsender Impfskepsis Kinder-Impfquoten sinken in vielen EU-Ländern

Vermeidbare Krankheiten können wieder verstärkt auftreten

Der Zielwert von 95 Prozent wird häufig als Maßstab für eine ausreichend hohe Durchimpfungsrate genutzt. Fällt der Prozentsatz darunter, können vermeidbare Krankheiten wieder verstärkt auftreten oder sogar Ausbrüche gerade in Bevölkerungsgruppen und Gemeinden mit Immunitätslücken verursachen. Der genaue Mindestwert und die Auswirkungen einer geringeren Rate variieren dabei je nach Krankheit, Impfplan und epidemiologischem Kontext, wie die Experten anmerken.

Sie weisen zudem darauf hin, dass die Länderdaten im Kontext der Trends im Zeitverlauf interpretiert werden sollten: Ein Land mit scheinbar hohen Durchimpfungsraten könne besorgniserregende Rückgänge aufweisen, ein Land mit sich bessernden Raten weiter unter den für einen Bevölkerungsschutz erforderlichen Werten bleiben.

"Selbst in Ländern mit einer relativ hohen nationalen Durchimpfungsrate kann eine geringere Impfbereitschaft in bestimmten Regionen, Bevölkerungsgruppen oder Gemeinden zu lokalen Immunitätslücken führen und das Risiko von Ausbrüchen erhöhen", warnt das Team. Gefährdet seien vor allem Säuglinge, ältere sowie immungeschwächte Menschen.