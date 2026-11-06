Folge des KI-Booms: Studie warnt vor Wasserstress durch neue Mega-Rechenzentren

Freiburg/Hamburg - Der durch den KI-Boom ausgelöste Ausbau von Rechenzentren droht nach Warnungen von Umweltschützern die regionale Wasserversorgung in Deutschland massiv zu belasten. Laut einer Kurzstudie des Öko-Instituts im Auftrag von Greenpeace verbrauchten die hiesigen Serverfarmen im Jahr 2025 rund 13 Milliarden Liter Wasser zur Kühlung. Bis 2030 könnte dieser Bedarf durch neue Mega-Rechenzentren auf bis zu 27 Milliarden Liter pro Jahr anwachsen - was dem Trinkwasserverbrauch einer Großstadt mit rund 580.000 Einwohnern entspricht.