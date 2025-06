Auch Verbraucherinsolvenzen steigen deutlich

Auch Privathaushalte geraten mehr in finanzielle Not: Die Verbraucherinsolvenzen kletterten um 6,6 Prozent auf 37.700 Fälle im ersten Halbjahr. "Das anhaltend hohe Insolvenzgeschehen löst zunehmend Kettenreaktionen aus. Seit drei Jahren steigen die Fallzahlen bei Privatpersonen kontinuierlich", ordnet Hantzsch ein. "Die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten sowie Arbeitsplatzverluste, insbesondere in der Industrie, setzen viele Haushalte massiv unter Druck."