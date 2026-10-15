Kartoffeln werden deutlich teurer. Und damit auch die Leibspeise der Thüringer: Die Klöße. Die geringe Ernte lässt in Deutschland die Preise für das Grundnahrungsmittel Kartoffel steigen. Im September mussten die Verbraucher bereits 11,3 Prozent mehr bezahlen als im Vorjahresmonat, wie das Bundesamt für Statistik am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Steigerung lag damit deutlich über der allgemeinen Inflation von 3,3 Prozent.