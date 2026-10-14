Fokuswoche der Verbraucherzentralen: Patientenverfügung rechtzeitig regeln

Kostenlos teilnehmen und Unterlagen vorbereiten

Die Veranstaltungen der Fokuswoche beginnen je nach Termin um 10, 15 oder 18 Uhr. Sie dauern nach Angaben der Veranstalter etwa eine Stunde; die genaue Dauer ist beim jeweiligen Angebot zu beachten. Alle Themen, Termine und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf der Internetseite der Verbraucherzentrale. Die Angebote können unabhängig vom Wohnort bundesweit gebucht werden.

Wer anschließend seine Unterlagen vorbereiten möchte, kann das kostenlose Onlineangebot „Selbstbestimmt“ nutzen. Es hilft Schritt für Schritt beim Erstellen einer Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung sowie bei Regelungen für den digitalen Nachlass. Grundlage sind Textbausteine und Vorlagen des Bundesjustizministeriums.

Unsere Empfehlung für Sie Südthüringer Polizei ermittelt Wieder Betrug mit Büchersammlungen Die Polizei ermittelt in Südthüringen zu einer Betrugsserie mit alten Büchersammlungen. Verbraucherberater Achim Hofmann kennt das Problem und berät Betroffene aus der Region.

Für persönliche Verbraucherfragen ist die Beratungsstelle am Altmarkt 6 in Schmalkalden eine der Anlaufstellen. Termine bei der Verbraucherzentrale Thüringen lassen sich unter Telefon (0361) 55 51 40 oder online auf der Internetseite vereinbaren. Das ist die Terminvergabe für eine Beratung; die Anmeldung zu den kostenlosen Vorträgen erfolgt über die Internetseite der Fokuswoche.

Beratung in Schmalkalden und Angebote für Gruppen

Auch Gruppen können sich mit den Vorsorgedokumenten beschäftigen: Die Verbraucherzentrale Thüringen bietet dafür eigene Vorträge an. Neue Termine sind für 2027 buchbar, Anfragen nimmt sie unter info@vzth.de entgegen. Damit können beispielsweise Vereine oder andere Gruppen das Thema gemeinsam angehen, bevor ein Ernstfall Entscheidungen verlangt.