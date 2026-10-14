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  6. Patientenverfügung rechtzeitig regeln

Fokuswoche der Verbraucherzentralen Patientenverfügung rechtzeitig regeln

Wer entscheidet im Ernstfall? Die Verbraucherzentralen bieten vom 2. bis 6. November 25 kostenlose Onlinevorträge zu Patientenverfügung, Vollmacht und digitalem Nachlass an.

Fokuswoche der Verbraucherzentralen: Patientenverfügung rechtzeitig regeln
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Vorsorge schafft Klarheit: Die Verbraucherzentrale Thüringen informiert in kostenlosen Onlinevorträgen über Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und digitalen Nachlass. Foto: picture alliance / dpa-tmn

Wer entscheidet über eine Behandlung, wenn man selbst dazu nicht mehr in der Lage ist? Wer kümmert sich um Verträge, Rechnungen und das E-Mail-Postfach? Solche Fragen stellen sich nicht erst im hohen Alter. Die Verbraucherzentralen greifen sie in ihrer „Fokuswoche Vorsorge“ auf: Vom 2. bis 6. November 2026 bieten sie 25 kostenlose Onlinevorträge zu Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und digitalem Nachlass an.

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Auch Interessierte aus Südthüringen können von zu Hause aus teilnehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Örtlicher Ansprechpartner für Verbraucherfragen ist Achim Hofmann, der für die Verbraucherzentrale Thüringen in Schmalkalden berät. Persönliche Beratung wird auch in Meiningen, Suhl, Hildburghausen, Sonneberg und Bad Salzungen angeboten. Die Vortragswoche bietet Gelegenheit, sich zunächst mit den Grundlagen der verschiedenen Vorsorgedokumente vertraut zu machen.

Angehörige dürfen nicht automatisch alles

Oft geben erst ein Unfall oder eine schwere Erkrankung den Anstoß, über Vorsorge nachzudenken. Dann verlassen sich Betroffene und Angehörige möglicherweise auf Befugnisse, die es so nicht gibt. „Die nächsten Angehörigen dürfen nicht automatisch alles regeln, was im Ernstfall notwendig werden kann. Das ist vielen nicht bewusst“, sagt Nicole Schneider von der Verbraucherzentrale Thüringen.

Verbraucherberater Achim Hofmann berät unter anderem am Altmarkt 6 in Schmalkalden. Foto: Sascha Willms

Für Ehepartner gibt es zwar unter bestimmten Voraussetzungen ein gesetzliches Notvertretungsrecht. Es betrifft jedoch nur bestimmte Gesundheitsangelegenheiten und gilt höchstens sechs Monate. Eine umfassende Vertretung, etwa bei Bankgeschäften und anderen finanziellen Fragen, ist damit nicht verbunden. Entsprechende Vollmachten bleiben deshalb wichtig.

Den eigenen Behandlungswillen festhalten

Mit einer Patientenverfügung lässt sich schriftlich festhalten, welche Untersuchungen, Behandlungen oder ärztlichen Eingriffe in bestimmten medizinischen Situationen gewünscht oder abgelehnt werden. Verfassen können sie einwilligungsfähige Volljährige – also Menschen ab 18 Jahren, die Bedeutung und Folgen ihrer Entscheidung beurteilen können.

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Die Verfügung wird relevant, wenn die betreffende Person nicht mehr selbst über ihre Behandlung entscheiden kann. Ihre Festlegungen müssen auf die konkrete Situation passen. Sie sind dann für Ärzte, Bevollmächtigte und rechtliche Betreuer maßgeblich. Einen Onlinevortrag dazu veranstaltet die Verbraucherzentrale Thüringen am Mittwoch, 4. November, um 10 Uhr.

Vollmacht und Betreuung unterscheiden

Die Vorsorgevollmacht beantwortet eine andere Frage: Wer soll für mich handeln? Mit ihr kann eine Vertrauensperson bevollmächtigt werden, sich im festgelegten Umfang um gesundheitliche, rechtliche oder finanzielle Angelegenheiten zu kümmern. Kann diese Person die erforderlichen Aufgaben übernehmen, lässt sich eine gerichtlich angeordnete Betreuung vermeiden.

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Eine Betreuungsverfügung hält dagegen Wünsche für den Fall fest, dass ein Gericht einen rechtlichen Betreuer bestellen muss. Darin kann beispielsweise benannt werden, wer diese Aufgabe übernehmen soll. Die Verfügung erteilt selbst keine Vollmacht. In den Vorträgen erläutern die Verbraucherzentralen die Unterschiede und mögliche Stolpersteine.

Auch Onlinekonten brauchen eine Regelung

Ein weiterer Schwerpunkt betrifft das digitale Leben. Bankgeschäfte, Verträge, E-Mails und private Fotos liegen häufig nur noch auf Geräten oder in Onlinekonten. Wer später helfen oder einen Nachlass regeln soll, weiß womöglich nicht, welche Konten existieren und wie er Zugang zu den benötigten Informationen erhält.

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Deshalb gehört zur Vorsorge auch die Frage, wer sich um digitale Angelegenheiten kümmern darf und was mit Konten, Nachrichten und Bildern geschehen soll. Das betrifft sowohl einen Krankheitsfall als auch den Tod. Die Verbraucherzentrale Thüringen widmet sich diesem Thema am Freitag, 6. November, um 15 Uhr in einem Onlinevortrag.

Kostenlos teilnehmen und Unterlagen vorbereiten

Die Veranstaltungen der Fokuswoche beginnen je nach Termin um 10, 15 oder 18 Uhr. Sie dauern nach Angaben der Veranstalter etwa eine Stunde; die genaue Dauer ist beim jeweiligen Angebot zu beachten. Alle Themen, Termine und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf der Internetseite der Verbraucherzentrale. Die Angebote können unabhängig vom Wohnort bundesweit gebucht werden.

Wer anschließend seine Unterlagen vorbereiten möchte, kann das kostenlose Onlineangebot „Selbstbestimmt“ nutzen. Es hilft Schritt für Schritt beim Erstellen einer Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung sowie bei Regelungen für den digitalen Nachlass. Grundlage sind Textbausteine und Vorlagen des Bundesjustizministeriums.

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Für persönliche Verbraucherfragen ist die Beratungsstelle am Altmarkt 6 in Schmalkalden eine der Anlaufstellen. Termine bei der Verbraucherzentrale Thüringen lassen sich unter Telefon (0361) 55 51 40 oder online auf der Internetseite vereinbaren. Das ist die Terminvergabe für eine Beratung; die Anmeldung zu den kostenlosen Vorträgen erfolgt über die Internetseite der Fokuswoche.

Beratung in Schmalkalden und Angebote für Gruppen

Auch Gruppen können sich mit den Vorsorgedokumenten beschäftigen: Die Verbraucherzentrale Thüringen bietet dafür eigene Vorträge an. Neue Termine sind für 2027 buchbar, Anfragen nimmt sie unter info@vzth.de entgegen. Damit können beispielsweise Vereine oder andere Gruppen das Thema gemeinsam angehen, bevor ein Ernstfall Entscheidungen verlangt.