15 Termine stehen bereits im Kalender der Blasmusik Neuhaus-Schierschnitz für dieses Jahr. Der nächste ist am 30. April das Maibaumfest in Mitwitz. Die Sonneberger bekommen dann am 11. Mai bei Citykartrennen von den Neuhäusern den Marsch geblasen. Die Oberlinder erhalten am 1. Juni musikalische Unterstützung zu ihrem Festumzug „800 Jahre Oberlind“. Hoch hinaus geht es für die Blasmusik im Juli beim Gipfeltreffen des Thüringer Gebirgs- und Wandervereins auf dem Schneekopf bei Gehlberg. Die Kerwa-Macher von Schwärzdorf, Neuhaus, Neuenbau, Steinbach und Steinach brauchen auf ihre Neuhäuser Blasmusiker ebenfalls nicht zu verzichten. Auch Auftritte zum Stadt- und Museumsfest Sonneberg haben die Neuhäuser eingeplant. Bei einigen Terminen wird sie das Jugendblasorchester unterstützen.