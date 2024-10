Mit dem beginnenden Vogelzug wird auch mit vermehrter Bewegung in den Wildvogelbeständen und so mit einem erhöhten Infektionsrisiko gerechnet. Die Wege am Kronacher Teich und am Speicher Rohof werden rege von Spaziergängern und auch Gassi-Gängern genutzt. Alle Bürgerinnen und Bürger werden daher weiterhin gebeten, dort aufgefundenes verendetes Wassergeflügel (Reiher, Wildgänse, Wildenten) dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt zu melden und nicht zu berühren. Der Kontakt von Hunden mit toten Vögeln sollte unbedingt verhindert werden. Im Bereich der genannten Gewässer sollten Hunde angeleint werden. Schuhe sollten nach dem Spaziergang gereinigt werden.