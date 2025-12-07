Der Obst- und Gartenbauverein Föritz hat eine neue Tradition ins Leben gerufen. Mitglieder und Gäste erfahren an einigen Vereinsabenden etwas über ihre Heimat und deren Geschichte und Geschichten. So zeigte Andreas Meusel aus Neuhaus-Schierschnitz an zwei Abenden Postkarten aus Neuhaus-Schierschnitz und den Dörfern des Unterlandes. Martina Hunka aus Schwärzdorf und Rainer Stöhr aus Föritz widmeten sich in einem Vortrag der Eichitzer Geschichte und ihren Machern. Almuth Beck aus Gefell nahm die Zuhörer mit auf ein altes Segelschiff über den Ozean nach Amerika. So ist der Verein auch ein kultureller Faktor geworden. Kürzlich nun war Andreas Meusel zum dritten Mal zu Gast.