Die Föritztaler entscheiden in einem zweiten Wahlgang am Sonntag, wer als neues Gemeindeoberhaupt ins Rathaus einzieht. Im ersten Wahlgang konnte keiner der vier Kandidaten, drei Männer und eine Frau, die absolute Mehrheit für sich gewinnen. Favoritin ist nun Silke Fischer, die für die CDU antritt. Mit rund 700 Stimmen Vorsprung wurde sie die Erstplatzierte am 1. September. Für die absolute Mehrheit fehlten 134 gültige Stimmen. Tino Kaiser (AfD) erhielt 1840 Stimmen, ein Minus von 836 Stimmen zur absoluten Mehrheit. Er erreichte in keinem Wahllokal über 50 Prozent. Die beiden anderen Bewerber Thomas Welscher (SPD) und Peter Oberender (FDP) blieben weit abgeschlagen mit 490 und 479 Stimmen zurück. Nun sollen die 7170 wahlberechtigten Föritztaler abschließend entscheiden, in wessen Hände sie die Zukunft ihrer Gemeinde legen wollen. Fischer und Kaiser liefen im Endspurt zu Hochform auf. Tino Kaiser baute an vielen Tagen wechselnd in der Gemeinde einen Stand auf, um die Menschen von sich zu überzeugen. Der Landwirt ist 51 Jahre alt, Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft Agroprodukt und Leiter des dortigen Hofladens. Ehrenamtlich ist er vor allem als Wehrführer in Rottmar und Ortsbrandmeister der Gemeinde aktiv. Seit 2018 ist er Mitglied im Gemeinderat und arbeitet auch im Kreistag mit.