Einen Unfall, bei dem ein Mensch zu Tode kam, meldet die Polizei. Das tragische Geschehen eignete sich am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr bei Heinersdorf. Ein 58-Jähriger befuhr demnach gemeinsam mit seiner 78-jährigen Beifahrerin die Bergstraße aus Richtung Tettaustraße kommend nach Heinersdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Auto dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte einen etwa 15 Meter tiefen Abhang hinunter. Das Fahrzeug blieb kurz vorm Flusslauf stehen, beide Insassen waren eingeklemmt, schildert die Polizei. Die 78-Jährige konnte geborgen und zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer hingegen verstarb noch vor Ort trotz eingeleiteter Wiederbelebungsversuche. Den zwischenzeitlich am Unfallort gelandeten Rettungshubschrauber Christoph 60 brauchte es nicht mehr.