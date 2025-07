Am Dienstag gegen 14.15 Uhr meldete die Rettungsleitstelle einen Waldbrand im Bereich Sichelreuth/Oerlsdorf. Dabei stand auf einer eine Fläche von rund 3000 Quadratmetern trockenes Unterholz in Flammen, so die Polizei. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Gegen 17.30 Uhr konnten die Maßnahmen allmählich beendet werden. Hinweise zur Brandursache gibt es derzeit nicht, heißt es. In dem Bereich kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.