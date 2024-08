Im Konflikt zwischen dem Mupperger Backofenverein und zwei Föritztal-Gemeinderäten aus Reihen der AfD haben sich die Ehrenamtlichen durchgesetzt. Wie berichtet, hatten Mitglieder und Vorstand des Vereins am 13. August die Bürgerfragestunde des Gemeinderates genutzt, um ihre Forderung nach einer Entschuldigung an Tino Kaiser und Marco Homann zu richten. Dies, weil der eine unzulässig eine vom Verein gestaltete Werbung umnutzte für seinen Bürgermeisterwahlkampf. Und der andere eine Beschwerde des Vereins hierzu zum Anlass nahm Falschbehauptungen in den sozialen Netzwerken zu verbreiten, was mutmaßliche Platzverweise des Vereins gegenüber der AfD zum Mupperger Backofenfest anbelangt. Der Verein und seine Aktiven sahen sich in der Folge massiven Anfeindungen, Beleidigungen und Beschimpfungen ausgesetzt. Und drängten entsprechend auf Richtigstellung. Derweil Kaiser bereits zur Gemeinderatssitzung der Forderung nach einer öffentlichen Entschuldigung nachkam, erledigt dies Homann nunmehr in einer Mitteilung an die Redaktion vom Montagmorgen: „Ich schätze jedes ehrenamtliche Engagement u. a. den alljährlichen Einsatz der Freiwilligen, die das Backofenfest ausrichten. Sollte ich diesen engagierten Leuten in irgendeiner Form zu nahe getreten sein, was nicht meine Absicht war, bitte ich persönlich um Entschuldigung.“ Homann räumt ein, er habe mit seinem Beitrag in den sozialen Netzwerken „einen unvorhersehbaren Shitstorm“ ausgelöst, nimmt aber in Anspruch, umgehend seinen Post mit verschiedenen Hasskommentaren seiner Follower gelöscht zu haben. Vom Inhalt distanziere er sich.