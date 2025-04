Wenn denn eine Zahl als Gradmesser des Erfolgs gelten darf, dann haben sich die Mühen auf jeden Fall gelohnt. Gut 400 Besucher tummeln sich am Donnerstagabend bereits um 19 Uhr auf dem Festplatz in Buch, stehen an nach Zuckerwatte, heben ihren Nachwuchs aufs Karussell oder haben es sich bequem gemacht auf den Bänken vorm Festzelt. Ohne Unterlass strömen weitere gut gelaunte Trüppchen aus Neuhaus-Schierschnitz heran.