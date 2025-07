Eine gute Nachricht macht aktuell in Neuhaus-Schierschnitz die Runde. So begrüßt die CDU-Landtagsabgeordnete Beate Meißner die Entscheidung des Thüringer Ministeriums für Digitales und Infrastruktur, die Sanierung der Gemeinschaftsschule Neuhaus-Schierschnitz in die Programmaufstellung 2025 des Schulinvestitionsprogramms aufzunehmen. Damit ist eine Förderung des Freistaats Thüringen in Höhe von bis zu 3,5 Mio. Euro vorgesehen – vorbehaltlich der Einreichung aller vollständigen Antragsunterlagen und der Verfügbarkeit entsprechender Haushaltsmittel im kommenden Jahr.