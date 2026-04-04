Als echte Frühstarterinnen war am 3. April ein Damenquartett unterwegs. Schon gut anderthalb Stunden vorm für 9 Uhr angesetzten Landschaftsausflug sagten die Seniorinnen am Sammelpunkt Hallo. Die Frauen hatten dem Vernehmen nach Bammel, angesichts des Umleitungsgeschehens ringsum auf der Anfahrt nach Rotheul-City womöglich zu versacken. Sicher ist sicher, hieß daher die Losung. Denn: Noch bis Jahresmitte ist eine Vollsperrung der Rotheuler Straße ab Kreuzung Lindengasse bis Ortsausgang Lindenberg in Richtung Rotheul wegen Kanalbauarbeiten angesetzt.