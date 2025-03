Stürmische Zeiten in Föritz: Am 21. März veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein einen Vortrag mit Almuth Beck. Die bekannte Sonnebergerin hat schon viel erlebt. Unter anderem auch eine Atlantiküberquerung auf einem alten Schiff – so, wie es die Amerikaauswanderer Ende des 19. Jahrhunderts getan haben. Davon möchte sie den Gästen erzählen. Der Ort der Veranstaltung ist die ehemalige Gemeindeverwaltung. Der Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.