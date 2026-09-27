So könnte Schule immer sein. Mit dem Laufzettel in der Hand von einem Klassenzimmer oder Fachkabinett zum nächsten flitzen, hier mit der Kistentrommel Cajon eine musikalische Ameisengeschichte erzählen, dort mit Farben und Seifenblasen experimentieren, im nächsten Raum Mund, Lippen und Zunge als Instrument entdecken, Fingerschalen töpfern, Holzspielzeug reparieren, basteln, Steine bemalen, Workshops besuchen oder mit dem Rollbrett auf dem Flur durch einen Slalom-Parcours sausen. Und dann das große Kuchen- und Imbiss-Angebot in der Aula stürmen.