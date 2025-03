Das Interesse an gelebter deutsch-deutscher Geschichte ist ungebrochen, gerade wegen der politischen Krisen auf dem Globus: Zur Umsetzung von Projekten hat der Förderverein Point Alpha mit insgesamt 19 000 Euro im vergangenen Jahr die Point-Alpha-Stiftung unterstützt. Auf der harmonischen Jahreshauptversammlung zog der Vorstand des Fördervereins im US Camp eine durchweg positive Jahresbilanz 2024. „Wir alle sind Point Alpha und wollen weiterhin in der Erfolgsspur bleiben“, motivierte der 1. Vorsitzende Raymond Walk die Teilnehmer, in ihrem Engagement nicht nachzulassen.