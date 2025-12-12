Es gleicht einer kleinen Sensation: Im Sommer 2025 erhielt Christian Storch, Vorsitzender des Fördervereins Altenstein, einen Anruf eines Bad Liebensteiner Bürgers, der ihm zwei Ölgemälde mit Altensteiner Motiven zeigen wollte. Bei der Vor-Ort-Besichtigung wurde schnell klar, dass die Gemälde aus dem frühen 19. Jahrhundert stammen. Sie kamen über den Urgroßvater des Besitzers in dessen Familie und sollten nun einen neuen Platz bekommen, am besten im Schloss Altenstein.