Förderverein Barchfelder Schlösser: Acryl und Aquarell zur Selbstfindung

Wie bei Andrea Hempel ist für Kerstin König das Malen nicht ein später Reflex des schulischen Zeichenunterrichts. Die Suche nach Inhalten gegen Ende einer längeren Krankheitsphase förderte die bildliche Kreativität, die sich in verschiedenen Techniken erprobt und beim Acryl am häufigsten die angemessene Umsetzung findet, nicht nur in der Darstellung von Objekten, sondern auch mit dem Acryldruck, der oftmals in Gestalt von Ornamenten in angenehmer Farbkomposition daherkommt. Die Aneignung solcher Techniken war und ist für beide Künstlerinnen der Grund, die Angebote der regional verfügbaren Kunststationen zu nutzen. Oepfershausen wurde mit Gewinn besucht, große Stücke nicht zuletzt wegen des breiten Spektrums halten sie auf Kleinsassen unter der hessischen Milseburg, und der wiederholt besuchten Kunstschule im benachbarten Schweina verdanken sie ihre Bekanntschaften, die inzwischen zur Freundschaft gediehen ist.