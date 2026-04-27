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  6. Acryl und Aquarell zur Selbstfindung

Förderverein Barchfelder Schlösser Acryl und Aquarell zur Selbstfindung

Werner Kaiser

Dank Andrea Hempel und Kerstin König konnte der Förderverein Barchfelder Schlösser im Rahmen seines Veranstaltungsabgebots mit einer Premiere aufwarten.

Förderverein Barchfelder Schlösser: Acryl und Aquarell zur Selbstfindung
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Uhu und Fliederstrauß – die Ausstellung von Kerstin König und Andrea Hempel (von links) war für den Förderverein Barchfelder Schlösser zugleich ein gelungenes Stück Öffentlichkeitsarbeit. Foto: Werner Kaiser

Mit Kunst hat der Förderverein Barchfelder Schlösser natürlich schon durch die Architektur des Steinschen und des Landgräflichen Schlosses zu tun, die den Vereinszweck verkörpern. In der Flohmarkt-Bücherei kann sich der Besucher für einen Euro pro Stück aus einem Spektrum vom Comic bis zum Speziallexikon mit Literatur versorgen. Jetzt kommt auch noch Malerei hinzu: Im Durchschnitt drei Mal jährlich wird die Öffentlichkeit eingeladen und im Frühling traditionell mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Was nach einem flüchtigen Blick beim Betreten des Landgrafenschlosses wie Dekoration vorgekommen sein mag, erwies sich als facettenreicher, anspruchsvoller Bilderreigen – die befreundeten Malerinnen Andrea Hempel und Kerstin König aus Barchfeld präsentierten gemeinsam ihre erste Ausstellung.

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Der Weg zur Malerei

Warum macht jemand Kunst, genauer: Warum malt man? Das tut ja nicht jeder, und doch waren die Erzählungen lebensnah und nachvollziehbar. Andrea Hempel, als Linkshänderin veranlagt und seit ihrer Sandkastenzeit von kräftigen Farben begeistert, suchte schon früh einen Ausgleich; eine Möglichkeit, die Bilder der Umwelt mit der ihr innewohnenden Kreativität umzusetzen. Anders als beim Schreiben fragt die Malerei nicht, welche Hand gesellschaftlich bevorzugt wird – eine Sphäre von Freiheit erschließt sich. Andrea Hempel hat das für sich zudem im Wechsel der Maltechniken durchlebt. Das Aquarell, sagt sie, hat etwas Endgültiges; der einmal gesetzte Pinselstrich bleibt erhalten. Die Acrylfarben dagegen decken ab, man kann drauflos malen oder drüber streichen, mehr einer Ahnung als einem Ziel folgend.

Wie bei Andrea Hempel ist für Kerstin König das Malen nicht ein später Reflex des schulischen Zeichenunterrichts. Die Suche nach Inhalten gegen Ende einer längeren Krankheitsphase förderte die bildliche Kreativität, die sich in verschiedenen Techniken erprobt und beim Acryl am häufigsten die angemessene Umsetzung findet, nicht nur in der Darstellung von Objekten, sondern auch mit dem Acryldruck, der oftmals in Gestalt von Ornamenten in angenehmer Farbkomposition daherkommt. Die Aneignung solcher Techniken war und ist für beide Künstlerinnen der Grund, die Angebote der regional verfügbaren Kunststationen zu nutzen. Oepfershausen wurde mit Gewinn besucht, große Stücke nicht zuletzt wegen des breiten Spektrums halten sie auf Kleinsassen unter der hessischen Milseburg, und der wiederholt besuchten Kunstschule im benachbarten Schweina verdanken sie ihre Bekanntschaften, die inzwischen zur Freundschaft gediehen ist.

Neue Gestaltungsformen ausloten

Abseits der Disziplin des Aquarells oder auf flinke Art ähnlich dem Schnellschach können attraktive Arbeiten herauskommen, der Uhu von Kerstin König etwa, der ein farbenfrohes Gefieder plustert, oder Andrea Hempels lustige und/oder verträumte Kleinformate, von denen einige ihrer verstorbenen Mutter gewidmet sind. Die Freiheit der Gestaltung, da kommt zum Beispiel auf quasi inklusive Weise ein Fliederstrauß heraus, dessen Farbpunkte durch in Farbe getauchte und willkürlich bewegte Fingerkuppen entstehen – oder auch mal Bilder in der Manier des großen Gerhard Richter.

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Sehr planvoll dagegen wollte der Weg von der Fotovorlage bis zum fertigen Gemälde vollzogen werden, der einen Blick vom Waldboden die Birkenstämme hinauf und durch ihre Kronen zum Himmel festhält. Dieses Ausstellungsstück fand besonders viel Aufmerksamkeit.

Erinnerung statt Marktwert

Kann man auf solche Weise Einnahmen erzielen? Da wehren beide Malerinnen ab. Bei Kerstin König sind es vielleicht zehn Arbeiten, und die seien überwiegend auf Bestellung entstanden, beispielsweise als Erinnerung an ein liebgewordenes Haustier. Andrea Hempel sagt, sie habe in den Jahrzehnten des künstlerischen Tuns ein einziges Bild verkauft. Die meisten sind verstaut oder hängen als Ausdruck des schönen Hobbys oder von Lebenssituationen in ihrer Wohnung. „Ich kann doch nicht verkaufen, was mich an meine Mutter erinnert.“ Aber es gibt ein Art Vermächtnis: Die Mutter hatte sich immer gewünscht, dass die schönen Bilder mal ausgestellt werden, und jetzt gemeinsam mit Kerstin König hat Andrea Hempel den Wunsch erfüllt.

Win-win-Situation

Der Förderverein kann für die Ausstellung geeignete bauliche Hülle zur Verfügung stellen. Wie Schatzmeister Dieter Albrecht erklärt, schafft die aus den Zeiten der früheren Wurst- und Fleischfabrikation übrig gebliebene Wandverkleidung ein günstiges Raumklima für die Flohmarkt-Bücherei; das kommt auch den Gemälden entgegen.

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Die Bereicherung des Veranstaltungsangebots wird von den Vereinsmitgliedern ebenfalls dankbar registriert, denn dank der Malerei haben andere und mehr Besucher den Kaffeenachmittag angesteuert.

Das freut die Vereinskasse, und genauso nützlich ist es, die Bücherei und vor allem das Gesamtprojekt zur Restaurierung der Schlösser bekannt zu machen. Das bringt zwar kaum Profit, aber eine Win-win-Situation ist es trotzdem.