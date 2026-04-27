Förderverein Barchfelder Schlösser: Acryl und Aquarell zur Selbstfindung

Mit Kunst hat der Förderverein Barchfelder Schlösser natürlich schon durch die Architektur des Steinschen und des Landgräflichen Schlosses zu tun, die den Vereinszweck verkörpern. In der Flohmarkt-Bücherei kann sich der Besucher für einen Euro pro Stück aus einem Spektrum vom Comic bis zum Speziallexikon mit Literatur versorgen. Jetzt kommt auch noch Malerei hinzu: Im Durchschnitt drei Mal jährlich wird die Öffentlichkeit eingeladen und im Frühling traditionell mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Was nach einem flüchtigen Blick beim Betreten des Landgrafenschlosses wie Dekoration vorgekommen sein mag, erwies sich als facettenreicher, anspruchsvoller Bilderreigen – die befreundeten Malerinnen Andrea Hempel und Kerstin König aus Barchfeld präsentierten gemeinsam ihre erste Ausstellung.