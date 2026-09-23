Berlin/Dresden (dpa/sn) - Gute Nachrichten für Schwimmer in Dresden und Gohrisch: Die sächsische Landeshauptstadt erhält für den Ersatzneubau der Schwimmhalle Klotzsche 2,5 Millionen Euro und die Gemeinde Gohrisch für die Sanierung des Walbades Cunnersdorf 1 Million Euro. Die Gelder stammen aus der sogenannten Sportmilliarde aus dem Sondervermögen "Infrastruktur und Klimaneutralität" des Bundes.
Förderung vom Bund Bäder in Dresden und Gohrisch bekommen 3,5 Millionen Euro
dpa 23.09.2026 - 16:55 Uhr