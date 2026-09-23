 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Sport

  4. Bäder in Dresden und Gohrisch bekommen 3,5 Millionen Euro

Förderung vom Bund Bäder in Dresden und Gohrisch bekommen 3,5 Millionen Euro

Mehr als 900 Anträge gingen beim Bund ein – doch nicht alle Schwimmbäder bekommen Geld. Zwei sächsische Projekt dürfen jubeln.

Förderung vom Bund: Bäder in Dresden und Gohrisch bekommen 3,5 Millionen Euro
1
Insgesamt 250 Millionen Euro Förderung für die Sanierung von Schwimmbädern hat der Bund bereitgestellt. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Berlin/Dresden (dpa/sn) - Gute Nachrichten für Schwimmer in Dresden und Gohrisch: Die sächsische Landeshauptstadt erhält für den Ersatzneubau der Schwimmhalle Klotzsche 2,5 Millionen Euro und die Gemeinde Gohrisch für die Sanierung des Walbades Cunnersdorf 1 Million Euro. Die Gelder stammen aus der sogenannten Sportmilliarde aus dem Sondervermögen "Infrastruktur und Klimaneutralität" des Bundes. 

Nach der Werbung weiterlesen

"Das sind wirklich tolle Nachrichten!", sagte die Dresdner SPD-Bundestagsabgeordnete Rasha Nasr laut einer Mitteilung. Sie freue sich, dass sich ihr Einsatz für die beiden Projekte in ihrem Wahlkreis gelohnt habe. 

Für die Schwimmbäderförderung standen 250 Millionen Euro zur Verfügung. Beim zuständigen Bundesinstitut für Bau gingen jedoch 942 Anträge mit einer Gesamtfördersumme von 3,2 Milliarden Euro ein. Der Haushaltsausschuss des Bundestages beschloss am Nachmittag die Mitteilverteilung und damit die Auswahl der Projekte, die Förderung erhalten.