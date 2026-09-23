Förderung vom Bund: Bäder in Dresden und Gohrisch bekommen 3,5 Millionen Euro

Berlin/Dresden (dpa/sn) - Gute Nachrichten für Schwimmer in Dresden und Gohrisch: Die sächsische Landeshauptstadt erhält für den Ersatzneubau der Schwimmhalle Klotzsche 2,5 Millionen Euro und die Gemeinde Gohrisch für die Sanierung des Walbades Cunnersdorf 1 Million Euro. Die Gelder stammen aus der sogenannten Sportmilliarde aus dem Sondervermögen "Infrastruktur und Klimaneutralität" des Bundes.