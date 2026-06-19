Förderung und Gewaltschutz: Gleichstellungsminister fordern Maßnahmen gegen Frauenarmut

Dresden (dpa/sn) - Die Gleichstellungsminister der Länder fordern die Bundesregierung zu Maßnahmen gegen Frauenarmut auf. "Armut ist eine der zentralen Ursachen dafür, dass Menschen nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben können", sagte Sachsens Gleichstellungsministerin Petra Köpping im Anschluss an die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister in Dresden. "Und umgekehrt: Wer nicht teilhaben kann, der rutscht auch leichter in Armut." Diesen Kreislauf gelte es zu durchbrechen.