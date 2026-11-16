Es ist sieben Jahre her, als in Suhl mal wieder in der finanzielle Klemme war und nicht einen müden Euro für die Sportförderung auszahlen konnte. Am Stadtrat lag es nicht. Der hatte die Förderung beschlossen. An der Verwaltung lag es auch nicht. Die hatte die Förderbescheide verschickt. Es lag einmal mehr am Haushalt, der nicht genehmigungsfähig war. Dass die Vereine, von denen viele keine Rücklagen hatten, nun am Tropf der Stadt hingen, der absolut keinen Tropfen mehr hergab, hatte sie hart getroffen. Das war der Auslöser dafür, die Sportförderung auf sichere Füße zu stellen. Maßvoll, aber verlässlich. Schließlich geht es hier auch um viel Kinder- und Jugendarbeit.