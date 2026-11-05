Förderung: Mitteldeutsche Medienförderung unterstützt 13 Filmprojekte

Leipzig - Die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) will weitere 13 Film- und Medienprojekte mit insgesamt 777.000 Euro unterstützen. Dies hat das Gremium in seiner vierten und letzten Sitzung in diesem Jahr beschlossen, wie mitgeteilt wurde.
Projekte für Fernsehen und Kino kosten oft viel Geld. Vor allem junge Talente brauchen Unterstützung - auch finanziell. Einige können sich darüber freuen.
Leipzig - Die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) will weitere 13 Film- und Medienprojekte mit insgesamt 777.000 Euro unterstützen. Dies hat das Gremium in seiner vierten und letzten Sitzung in diesem Jahr beschlossen, wie mitgeteilt wurde.
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Die höchste Summe geht demnach als Produktionsförderung in Höhe von 250.000 Euro an den Kinodokumentarfilm für Kinder "Girls on Fire" von Dinah Münchow und Staphan Liskowsky. Der Film entsteht im Rahmen der Initiative "Der Besondere Kinderfilm" und begleitet drei Mädchen auf ihrem Weg als Fußballerinnen im Nachwuchsteam eines Profivereins.
Die zweithöchste Förderung in der letzten Runde des Jahres erhält das Projekt TP2-Talent Pool in Weimar mit 175.000 Euro. Es fördert Nachwuchstalente in den Bereichen Drehbuch, Regie und Produktion für Spiel- und Dokumentarfilme sowie Animationsfilme aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Andere Projekte erhalten zwischen 10.000 bis 70.000 Euro.
Die MDM ist eine regionale Filmförderinstitution der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie hat ihren Sitz in Leipzig und wurde 1998 von den drei Ländern gegründet