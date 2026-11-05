Förderung: Mitteldeutsche Medienförderung unterstützt 13 Filmprojekte

Die zweithöchste Förderung in der letzten Runde des Jahres erhält das Projekt TP2-Talent Pool in Weimar mit 175.000 Euro. Es fördert Nachwuchstalente in den Bereichen Drehbuch, Regie und Produktion für Spiel- und Dokumentarfilme sowie Animationsfilme aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Andere Projekte erhalten zwischen 10.000 bis 70.000 Euro.