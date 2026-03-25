Berlin - Die Bundesregierung hat eine neue Grundlage für die Förderung des Spitzensports in Deutschland auf den Weg gebracht. "Unser Ziel: Mehr deutsche Medaillen bei internationalen Wettbewerben", sagte die Staatsministerin für Sport, Christiane Schenderlein (CDU), in Berlin. "Wir stellen das System neu auf, mit einem stärkeren Fokus auf Leistung, auf Potenziale und auf nachvollziehbare Entscheidungen." Kernstück der Reform ist eine neue Spitzensportagentur, die als unabhängige Institution aufgebaut werden solle. Der Sitz der Agentur soll in Leipzig sein.