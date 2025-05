„All diese Projekte sind sinnbildlich für die Stiftungsarbeit und zeichnen sich durch großes ehrenamtliches Engagement aus. Der Mensch vor Ort und die Region stehen bei ihnen immer im Mittelpunkt“, sagt die Landrätin Petra Enders (parteilos), die zugleich Vorsitzende des Kuratoriums ist, zur Eröffnung der Veranstaltung. Am Mittwoch übergibt die Stiftung der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau die symbolischen Schecks für Vertreter der Vereine auf dem Gelände der Kita in der Schillerstraße 47 in Arnstadt. An diesem warmen Nachmittag spielen die Kitakinder im Hintergrund der Veranstaltung auf dem Spielplatz. Auch ein Eismann ist dabei.