Ideen zu verwirklichen ist für Sylvia Débit eine Herzensangelegenheit. Seit zwei Jahren arbeitet sie an einem Projekt mit, das von der Hochschule Schmalkalden initiiert wurde und in dem es genau darum geht: Die Frau aus Bettenhausen gestaltet Projekte und kümmert sich um die Verteilung von Fördermitteln. Ihr Dorf in Frankreich habe sie „nicht grundlos verlassen“, sondern weil es dort für ihre Generation nichts gab. „Schöne Erinnerungen“ nennt sie als ausschlaggebend, warum junge Menschen in der Heimat bleiben oder zurückkommen. Das möchte sie für die Menschen in Schmalkalden.