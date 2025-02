Da brandet spontan der Beifall im Publikum auf: Das Geld von Land, Bund und Europäischer Union ist in der Rhön offenbar äußerst willkommen. Etliche Kaltennordheimer und Gäste aus umliegenden Orten sind am Mittwoch auf dem Schlosshof und freuen sich mit Bürgermeister Erik Thürmer und dem Kaltennordheimer Ortsteilbürgermeister Stephan Heym über diese Punktlandung im Ringen um Fördermittel. Sie beschert Geld, um das Schloss fertig zu sanieren. Bereits der erste Bauabschnitt war hoch gefördert worden, nun kann man an den zweiten gehen. „4,3 Millionen, das gibt’s nicht jeden Tag“, sagt der Ministerpräsident. Das Schloss habe nun die Chance, „in eine neue Generation“ geführt zu werden. Soll heißen: Seiner Geschichte wird ein Kapitel hinzugefügt, mit dem es auch die Zukunft überdauert. Den Kaltennordheimer Bürgermeister beschreibt sein Parteifreund Voigt als einen, der „dicke Bretter bohrt“ und die Tür kennt, durch die er wieder hineinkommt, wenn er aus einer anderen hinausgeflogen ist. Soviel Wahlkampf muss sein vom Thüringer CDU-Vorsitzenden an diesem sonnigen Nachmittag. Aber die vom Sportverein gebrutzelten Bratwürste, die sich die Gäste schmecken lassen, gibt’s hier nicht etwa wahlkämpferisch gratis obendrauf.