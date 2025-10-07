Förderung: Ansturm auf Ehrenamtsprogramm – Anträge sprengen Budget

Erfurt (dpa/th) - Die Antragsfrist war kurz, das Interesse aber riesig: Binnen weniger Wochen haben Initiativen, Vereine und Ehrenamtliche mehr Geld im neuen Ehrenamtsprogramm der Landesregierung beantragt als Mittel zur Verfügung stehen. Im Förderportal des Landes seien bis Fristende am 15. September 1.339 Anträge mit einem Volumen von insgesamt 18,75 Millionen Euro gestellt worden, wie der Staatssekretär für Sport und Ehrenamt, David Möller, in Erfurt sagte. Dabei stehen nur rund acht Millionen Euro zur Verfügung.