Berlin - Der Bund stellt bis 2030 knapp 6,5 Millionen Euro bereit für fünf Projekte zur Erinnerung an NS-Verbrechen oder an SED-Unrecht in Berlin, Brandenburg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Wie Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mitteilte, fließen davon 1,6 Millionen Euro zur Neugestaltung des "Forum Checkpoint Charlie" am früheren Grenzübergang von West- nach Ostberlin, einem von vielen Touristen besuchten Ort in der Mitte der Hauptstadt. In Berlin wird außerdem die Gedenkstätte Topographie des Terrors auf dem Gelände der ehemaligen NS-Sicherheitsbehörden mit 700.000 Euro gefördert.