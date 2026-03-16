Der Frust sitzt tief. Doch Julia Brachmann spricht ruhig, fast bedächtig. Sorgfältig wählt sie ihre Worte, formuliert klar und überlegt. Die Situation belastet sie sichtbar – nicht aus persönlicher Betroffenheit, sondern weil sie täglich erlebt, was die Entscheidung für ihre Schule bedeutet. In den Händen hält die 29-jährige Schulleiterin zwei Schriftstücke, die für die Zukunft des Staatlichen Förderzentrums „Jean Paul“ in Meiningen entscheidend sein könnten.