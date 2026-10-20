Mit dem Projekt „Kultur & Gemeinschaft – Der Kreativität Raum geben“ beteiligt sich laut Pressemitteilung der Wartburgkreis am bundesweiten Programm „Aller.Land – zusammen gestalten. Strukturen stärken.“ Ziel sei es, „Kultur, Beteiligung und Gemeinschaft im ländlichen Raum zu stärken und neue Möglichkeiten für Begegnung und gemeinsames Engagement zu schaffen“. Bis 2030 sollen demnach im Wartburgkreis insgesamt „fünf Kultur- und Gemeinschaftsorte“ entstehen.