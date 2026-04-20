Früher hieß das Motto mal: „Hast du Ärger mit der Truppe, gründe eine Arbeitsgruppe“ – und es kam gern und oft zum Einsatz, wenn sich eine Koalition mal nicht darüber verständigen konnte, wo sie eigentlich hin will. Also sollten sich kluge Köpfe zusammensetzen und mal gemeinsam nachdenken. Jetzt gibt es eine Interministerielle Arbeitsgruppe. Und die hat nach langem Brüten herausgefunden, dass es in Thüringen 172 Förderprogramme gibt, die eine ganze Menge Geld kosten, aber nicht das bringen, was man sich von einer ganzen Reihe davon erhofft hatte, beziehungsweise was die seit 16 Monaten amtierende Koalition erreichen möchte.