Ein Wunsch geht in Erfüllung: In Hämbach wartet man schon seit Jahren sehnsüchtig auf ein Bürgerhaus. „Die sehr engagierte und interessierte Dorfgemeinschaft“, befindet Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler), „hat sich ein solches auch verdient.“ Seit der Eingliederung Hämbachs in die Stadt Bad Salzungen arbeitet man an den Voraussetzungen dafür, schaffte es trotz der Corona-Pandemie, alles Nötige für den Antrag auf Aufnahme in die Dorferneuerung zusammenzutragen. Die Bewilligung, die mit reichlich Fördermitteln verbunden ist, war der Lohn dafür. Mit „Hämbach – ein Ort mit Geschichte und Zukunft“ ist das Dorfentwicklungskonzept überschrieben. „Das ist gut gewählt, weil hier wirklich Geschichte geschrieben wurde.“ Bohl erinnerte an die Kalianfänge. In Hämbach wurde der erste Schacht getäuft. Der Kalibergbau sorgte in der Region für Wohlstand und Aufschwung. Man hatte dann aber auch mit dem Niedergang und den damit verbundenen Folgen zu kämpfen. An die ehemalige große Schachtanlage in Hämbach erinnern heute nur noch ein paar denkmalgeschützte Gebäude und die Halde. „Deshalb ist es wichtig, den ländlichen Raum zu fördern, damit Hämbach sich von diesem Niedergang erholt“, betonte der Bürgermeister.