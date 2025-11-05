Zwei bedeutende Fördermaßnahmen zur Stärkung der regionalen Entwicklung fließen in den Ilm-Kreis. Zum einen erhält die interkommunale Initiative „Thüringer Bogen“, getragen von den Landkreisen Gotha und dem Ilm-Kreis, eine Förderung in Höhe von 554.000 Euro aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Zum anderen fließen rund 4,9 Millionen Euro aus EU- und Landesmitteln in zwei Stadtentwicklungsprojekte in Ilmenau.