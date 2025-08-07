Die Pläne liegen schon seit Jahren in der Schublade, doch immer wieder musste umgeplant, verschoben und neu berechnet werden. Jetzt ist es soweit: Der millionenschwere Fördermittelbescheid des Bundes zur umfassenden energetischen Modernisierung des in die Jahre gekommenen Ottilienbades ist in der Stadt eingetroffen. Die Arbeiten können ohne weitere Verzögerung beginnen. Das teilte Stadtsprecher Steffen Hertel unserer Redaktion am Donnerstag auf Nachfrage mit.