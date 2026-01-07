Noch im vergangenen Oktober sah es schlecht aus für die weitere Sanierung der arg ramponierten Kreisstraße zwischen Gießübel und Kahlert. Die Landesregierung, hieß es damals aus dem Hildburghäuser Landratsamt, habe einen entsprechenden Fördermittelantrag abgelehnt. Das veranlasste AfD-Kreistags- und Landtagsmitglied Nadine Hoffmann zu einer parlamentarischen Anfrage an die Landesregierung. Sie wollte u. a. wissen, welche Fördermittelanträge zum Straßenbau seit 2015 positiv beschieden und welche abgelehnt wurden. Die Antwort aus dem Haus von Minister Steffen Schütz enthielt einige Überraschungen: Schon am 2. Dezember teilte das Ministerium mit, eine Bewilligung der beantragten knapp 2,82 Millionen Euro sei „noch in 2025 geplant“. Und so kam es dann auch: „Am 29. Dezember“ haben wir den Zuwendungsbescheid erhalten“, sagt Landrat Sven Gregor.