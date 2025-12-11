Große Freude bei zwölf Vereinen aus dem Landkreis Sonneberg: Sie gehören zu den ersten Begünstigten des neuen Thüringer Ehrenamtsgesetzes und erhielten nun symbolisch ihre Förderbescheide. Thüringens Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz, Beate Meißner (CDU), sowie der Staatssekretär für Sport und Ehrenamt, David Möller, übergaben die entsprechenden Bescheide. Ein starkes Signal für die Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit in der Region.