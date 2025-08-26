Feiern konnte der FSV 1861 Kaltensundheim zum jüngsten Sportfests einen besonderen Anlass: Die Übergabe von Fördermitteln für die Investition in moderne Mähtechnik zur Pflege des Vereinsgeländes sowie zur Wartung der eingebauten Beregnungsanlage. Das weitläufige Sportgelände des Vereins mit Rasenflächen, Bäumen und großzügigen Spielflächen ist seit Jahrzehnten Aushängeschild der Sportkultur in der Region. Doch die Pflege des Areals wurde zunehmend zur Herausforderung. „Die Fläche ist groß, die Arbeit viel – und Unterstützung durch die Kommune in Form von Arbeitskraft ist zurückgegangen“, erklärt der Vorstand. „Deshalb mussten wir uns Gedanken machen, wie wir die Pflege des Geländes langfristig sichern können, ohne Ressourcen vom eigentlichen Sportbetrieb abzuziehen.“ Die Lösung: Investitionen in Mähroboter und die technische Wartung der eingebauten Beregnungsanlage. Das Gesamtvolumen der Maßnahmen beläuft sich auf rund 18 000 Euro. Möglich wurde dies dank großzügiger Unterstützung. 5000 Euro kamen über Lottomittel aus Landesmitteln, weitere 5000 Euro steuerte die Stadt Kaltennordheim bei und 1000 Euro wurden über das Förderprogramm „Partner der Region“ der VR-Bank bereitgestellt. Die restlichen Mittel brachte der Verein durch Privatspenden auf. Zum Sportfest übergab Beate Meißner, Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz, symbolisch den Förderscheck. Bürgermeister Erik Thürmer überreichte die Förderung der Stadt. Der Verein zeigt sich dankbar: „Diese Unterstützung ist für uns enorm wichtig. Sie ermöglicht nicht nur den Erhalt unserer Anlage, sondern schafft Voraussetzungen für attraktiven Sport – sowohl im Nachwuchs- als auch im Erwachsenenbereich“.