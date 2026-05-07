Eigentlich ist das Wort „Leader“ als Abkürzung einer französischsprachigen Bezeichnung entstanden: „Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale“, zu gut Deutsch: Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. Aber auch ohne Französischkenntnisse wissen viele Menschen in der Region mit dem Begriff etwas anzufangen, denn über Leader sind bereits vielerorts Fördergelder in Projekte geflossen, die ohne diese finanzielle Unterstützung nicht möglich gewesen wären. Gelder, mit denen eine eigenständige, nachhaltige Regionalentwicklung und Stärkung des ländlichen Raums unterstützt werden soll.