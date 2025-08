Wenn in Unterbreizbach ein neuer Dorfbus seine Runden dreht, Vachas „Vachwerk“ in neuem Glanz erstrahlt oder eine Wanderhütte des Rhönklubs erweitert wird, dann ist das mehr als eine lokale Nachricht. Es ist das Ergebnis einer Kette von Entscheidungen, Planungen und Kooperationen, die in Brüssel beginnt, über einige Schreibtische wandert und schließlich im Wartburgkreis ankommt, um dort von engagierten Bürgern in die Tat umgesetzt zu werden.