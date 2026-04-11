Thüringens Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie, Katharina Schenk, hat bei einem Besuch in Steinbach-Hallenberg die Weiterentwicklung des Jugendprojekts „Haselpipe“ gewürdigt und dafür 7000 Euro aus Thüringer Lottomitteln übergeben. Bei einem Treffen bei der Firma Hehnke stand vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie sich das Projekt gemeinsam mit jungen Menschen weiter ausbauen lässt.