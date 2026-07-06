Sanierung der Wolfram-Fiedler-Rodelbahn, eine neue Tartanbahn fürs Arnstädter Jahnstadion, Sanierung der Turnhalle an der Ilmenauer Ziolkowskischule, neue Außensportanlagen für die Schulen in Geraberg und Gräfenroda – als die Bundesregierung im letzten Jahr ihr Programm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ vorstellte, war die Hoffnung groß, auch der Ilm-Kreis könne davon profitieren. Die Städte Ilmenau und Arnstadt sowie der Landkreis reichten Projekte ein.