Es ist Bürgermeister Erik Thürmer wieder einmal gelungen, Fördermittel „an Land zu ziehen“, könnte man salopp sagen. Für das etwas sperrig klingende Projekt „Engagiert im Biosphärenreservat – Ehrenamt verbindet Mensch, Natur und Heimat“ hat er einen Förderantrag gestellt und war erfolgreich. Rund 31.000 Euro bekommt Kaltennordheim nun vom Land Thüringen, muss aber auch ein paar Euro dazutun. Konkret sind es 5450 Euro, die als Eigenanteil beigesteuert werden müssen. 4000 davon sollen als Eigenanteil des Bauhofes erbracht werden. Der Rest, 1450 Euro, ist kürzlich vom Stadtrat als außerplanmäßige Ausgabe genehmigt worden und wird durch eine ebenso außerplanmäßige Mittelausschüttung vom Land gedeckt. Im Haushalt der Stadt stand das Vorhaben ursprünglich nicht.