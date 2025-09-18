Mit den Zuschüssen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Landes- und Bundesmitteln der Städtebauförderung wird die städtebauliche Entwicklung des Quartiers „Im Steinigt“ sowie die Sanierung des denkmalgeschützten Gangolfi-Parks unterstützt. „Beide Vorhaben sind für die Stadt Geisa und für die gesamte Region im ehemaligen Sperrgebiet an der innerdeutschen Grenze von hoher Bedeutung. Es werden städtebauliche Missstände behoben, den Folgen des demografischen Wandels begegnet und Klimaschutz und Klimaanpassung berücksichtigt“, so Staatssekretär Knoblich.