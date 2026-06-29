Förderanlage in Flammen: Zweistelliger Millionenschaden nach Brand in Recyclingfirma

Eitting (dpa/lby) - Bei einem Brand in einer Recyclingfirma im oberbayerischen Landkreis Erding ist laut Polizei ein zweistelliger Millionenschaden entstanden. Das Feuer habe am Sonntag auf eine Lagerhalle und eine Förderanlage des Unternehmens in Eitting nahe dem Münchner Flughafen übergegriffen, teilten die Ermittler mit. Ein Großaufgebot mehrerer Feuerwehren war demnach im Einsatz. Der Betrieb am Flughafen war aber nicht beeinträchtigt.