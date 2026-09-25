Für das arme Land bedeutet die Katastrophe wie schon das schwere Erdbeben von 2015 eine enorme wirtschaftliche Belastung. Nach einer ersten Schadens- und Bedarfsanalyse der Regierung werden für Wiederherstellung und Wiederaufbau fast 4,8 Milliarden Dollar (etwa 4,2 Milliarden Euro) benötigt. Mehr als 7.500 Gebäude seien betroffen. Straßen, Brücken sowie Energie- und Wassernetze wurden erheblich beschädigt. Es gibt Überlegungen, zerstörte Dörfer an weniger gefährdeten Orten wiederaufzubauen.

Internationale Hilfe

Die Regierung hofft auf weitere internationale Hilfe. "Nach dem Erdbeben von 2015 ist unser Schuldenanteil erheblich gestiegen; diesen wollen wir minimieren", sagte Außenminister Shisir Khanal der Zeitung "The Kathmandu Post". Auf Kredite könne Nepal wohl trotzdem nicht verzichten.

Hilfe erhofft sich die Regierung auch aus einem UN-Fonds für klimabedingte Schäden. Bereits vor der Sturzflut hatte Nepal 20 Millionen Dollar beantragt. Eine Bewilligung wäre zwar nur ein kleiner Teil der benötigten Summe, aber ein wichtiges Signal für das Land.

Große Not

Nach sechs Monaten oder einem Jahr könnten die Probleme und der Hilfsbedarf noch zunehmen, sagt Beraterin Yasoda Rijal. Zwar stellten Organisationen derzeit Lebensmittel und Kleidung bereit, doch nach sechs Monaten würden Reis und Linsen aufgebraucht sein. "Für diejenigen, die Angehörige und ihr Land verloren haben, wird die Not dann noch größer sein."