Kuala Lumpur - Starke Regenfälle haben in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur und im benachbarten Bundesstaat Selangor Überschwemmungen und Sturzfluten ausgelöst. In der südostasiatischen Metropole und im dicht besiedelten Ballungsgebiet Klang Valley standen in den vergangenen Tagen mehrere Stadtteile unter Wasser, Autos blieben in den Fluten stecken, wie malaysische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. In einigen Wohngebieten des Großraums Kuala Lumpur reichte das Wasser bis an die Fenster von Häusern.