Der Staffelstab wurde weitergegeben. Karl Thränhardt hat viel erreicht: Nun legte er am Samstag die Leitung der Flurgalerie im „Langen Bau“ im Ortsteil Dreißigacker in neue Hände. Anlass dafür war die Eröffnung seiner Ausstellung „Augenblicke sind flüchtige Gesellen II“. Vor zwanzig Jahren zeigte Thränhardt unter dem gleichen Titel Bilder einer Ägyptenreise. Mit seiner nun abschließenden Schau präsentiert er Ausschnitte aus der Bandbreite seines Schaffens. Darin sind neben den Fotografien aus Ägypten weitere aus Griechenland, Fuerteventura oder der Schweiz zu finden. Dazu passende Texte, wie Türe, Tor und Portal. Und natürlich ist es die heimische Landschaft, die er mit der Kamera und in Worten festhielt. Auch diese fanden ihren Platz im langen Flur in Dreißigacker gleich neben dem Schloss, in dem Karl Thränhardt seit 26 Jahren wohnt und immer ein „Zugezogener“ bleibt. Trotz Ehrennadel und vielfältigem kulturellen und zwischenmenschlichem Engagement, wie er schmunzelnd anmerkt.